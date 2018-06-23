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تيريزا ماى تحيى الأمير ويليام بانحناءة "غريبة".. فيديو

السبت، 23 يونيو 2018 06:15 م
تيريزا ماى تحيى الأمير ويليام بانحناءة "غريبة".. فيديو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
كتب: هانى محمد
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استقبلت تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا، الأمير ويليام، خلال زيارة له إلى مركز الدفاع والتأهيل الوطنى الذى تم الانتهاء من بناؤه حديثا.

وقالت صحيفة " الإندنبدنت" البريطانية، إن رئيسة الوزراء أدت التحية بشكل غريب حيث انحنت انحناء غير معتادا فى إلقاء التحية فى بريطانيا.

وقال متحدث باسم الأسرة الحاكمة، إن التحية العامة كانت "الإنحناء أمام أحد أفراد العائلة المالكة ، وخاصة الملكة، وهذا هو ما فعلته رئيسة الوزراء البريطانية امام الأمير ويليام.

كان كل من الأمير ويليام ورئيسة الوزراء من ضمن 300 شخص يزورون المركز الذى تبلغ قيمته 300 مليون جنيه استرليني في ستانفورد هول إيستيت، والذى من المقرر أن يوفر الخدمات لأفراد الجيش والشرطة المصابين.

وليست هذه هى المرة الأولى التى تنفذ فيها تيريزا ماى هذا الإنحناء الغريب، حيث انحنت أمام الملكة دوقة كامبريدج فى اللقاء السابق أيضا.

 


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