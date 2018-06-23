video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 02:10 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

تونس ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية

السبت، 23 يونيو 2018 01:10 ص
تونس ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية الرئيس التونسى
تونس (رويترز)
إضافة تعليق

 قالت الحكومة التونسية، يوم الجمعة إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود نحو أربعة بالمئة للمرة الثالثة خلال 6 أشهر ضمن حزمة إصلاحات، لخفض العجز.

وكانت تونس رفعت أسعار البنزين والوقود فى شهرى مارس ويناير هذا العام، وقال بيان لوزارة الطاقة فى تونس "تقرّر إدخال تعديل جزئى على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلى: البنزين الخالى من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما".

وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحى، فى وقت سابق هذا الشهر إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع فى 2018 إلى نحو أربعة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية، وتأمل الحكومة فى خفض العجز إلى 4.9 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام مقارنة مع نحو ستة بالمئة العام الماضي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تونس: ملاحقة قضائية لرقيب تورط فى تهريب أحد منظمى الهجرة غير الشرعية

تونس

أخبار تونس

رفع أسعار البنزين

حزمة إصلاحات اقتصادية




لا تفوتك
صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة