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توافد المرشحين لعضوية اتحاد نقابات عمال مصر لتقديم أوراقهم بـ"القوى العاملة"

السبت، 23 يونيو 2018 11:03 ص
توافد المرشحين لعضوية اتحاد نقابات عمال مصر لتقديم أوراقهم بـ"القوى العاملة" محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب ــ محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى
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بدأ، منذ قليل، توافد المرشحين لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية لتقديم أوراق الترشح لعضوية "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، والذى سيستمر حتي الثالثة عصرا بوزارة القوى العاملة.
 
وتقدم بأوراق ترشحه حتى الآن 6  مرشحين على منصب الأعضاء، وتشمل الأوراق طلب الترشح، بحيث يكون مسددا للاشتراكات حتي تاريخ يوم التقدم بالطلب الترشح، فضلا عن طلب الترشح علي منصب  رئيس أو لعضوية المجلس، وشهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006/2010 والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين.
 
ومن المقرر أن يتابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقديم أوراق الترشح، حيث كانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، قد انتهت من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة 27 نقابة عامة للترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية التي تبدأ اليوم السبت، علي أن تعلن أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها بعد غد الاثنين علي أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجاري، بحيث تجري الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

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