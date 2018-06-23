"تعليم" البرلمان: لا تغيير فى تنسيق القبول بالجامعات العام الحالى

كتب عبد اللطيف صبح

أكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى، نجحت هذا العام فى إدارة منظومة امتحانات الثانوية العامة والقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات.

وأشادت النائبة ماجدة نصر فى تصريح ل"اليوم السابع" بحرص وزارة التربية والتعليم على إصدار بيانات تفصيلية بمجريات كل امتحان من جانب الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن هذه المؤتمرات أمر إيجابى وترسخ لمبدأ الإفصاح والشفافية.

وفي سياق متصل أكدت نصر، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والحث العمى، أكد أنه لا تغيير فى تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، أن نظام امتحانات القدرات للقبول بالجامعات لازال قيد الدراسة وفى الغالب ستكون مصاحبة لنظام الثانوية العامة الجديد وسيتم تطبيقه بعد 3 أعوام.

كما أشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت انتهاء ظاهرة تسريب الامتحانات نهائيا عبر بعض المواقع والصفحات الإلكترونى، وأن ما حدث هو غش وفى المعدلات الطبيعية.