video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 01:28 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على تحذيرات الحماية المدنية لمنع اندلاع الحرائق بسبب حرارة الطقس

السبت، 23 يونيو 2018 12:39 م
تعرف على تحذيرات الحماية المدنية لمنع اندلاع الحرائق بسبب حرارة الطقس سيارة إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
حذرت الإدارة العامة للحماية المدنية، من مجموعة من العوامل التى تساعد على نشوب الحرائق، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مع تقديم عدة نصائح لتجنب حدوث تلك الحرائق، على رأسها:
 

- الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز فى الشمس لمنع حدوث انفجار

-التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء لمنع حدوث ماس كهربى

-عدم تشغيل المكيفات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصاً فى أوقات ذروة الحرارة

-إخلاء السيارات من المواد الغازية و المشروبات و البطاريات لأنها من المواد سريعة الاشتعال

- فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط

-عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

-تعبئة وقود السيارة فى الفترة المسائية لمنع حدوث اشتعال

-عدم السفر بالسيارة فى فترة الظهيرة بسبب ارتفاع دراجات الحرارة

-عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا فى السفر لمنع انقلاب السيارة


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق بسيارة بعد انفجار كابل كهرباء داخل نادى ببنى سويف

اخبار الحوادث

اخبار مصر

ارتفاع دراجات الحرارة

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

الحوادث

تحذيرات الحماية




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة