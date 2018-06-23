تعرف على تحذيرات الحماية المدنية لمنع اندلاع الحرائق بسبب حرارة الطقس

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت الإدارة العامة للحماية المدنية، من مجموعة من العوامل التى تساعد على نشوب الحرائق، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مع تقديم عدة نصائح لتجنب حدوث تلك الحرائق، على رأسها:

- الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز فى الشمس لمنع حدوث انفجار

-التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء لمنع حدوث ماس كهربى

-عدم تشغيل المكيفات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصاً فى أوقات ذروة الحرارة

-إخلاء السيارات من المواد الغازية و المشروبات و البطاريات لأنها من المواد سريعة الاشتعال

- فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط

-عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

-تعبئة وقود السيارة فى الفترة المسائية لمنع حدوث اشتعال

-عدم السفر بالسيارة فى فترة الظهيرة بسبب ارتفاع دراجات الحرارة

-عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا فى السفر لمنع انقلاب السيارة