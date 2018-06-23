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السبت، 23 يونيو 2018 01:27 م
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"تضامن الجيزة" تنتهى من البصمة الحيوية لحجاج الجمعيات وتنظم لقاء تدريبي

السبت، 23 يونيو 2018 12:01 م
"تضامن الجيزة" تنتهى من البصمة الحيوية لحجاج الجمعيات وتنظم لقاء تدريبي تضامن الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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أكد مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة، الانتهاء من أخذ البصمة الحيوية للحجاج بالمحافظة الخميس الماضي، مشيرا إلى أنه تم سحب تلك البصمة مجانا.

وقال "حسين" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن المديرية تنظم، اليوم السبت، بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة لقاء تدريبى لحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لمناطق منشأة القناطر والوراق وأوسيم وشمال الجيزة، الموافق 23/6/2018.

 

تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات
تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات

 

تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات
تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات

 

تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات
تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات

 

تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات
تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات

 

تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات
تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات

 

تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات
تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات

 

تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات
تضامن الجيزة تنظم لقاء تدريبي لحجاج الجمعيات

 

 

 


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