تصديرى الكيماويات يوافى بنك تنمية الصادرات ببيانات أعضائه لتمويلهم

كتب إسلام سعيد

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمده عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصرى لتنمية الصادرات لتفعيل منظومة القروض الميسرة لتنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى قيام البنك مؤخرا بإطلاق منتج جديد باسم" expo star" لخدمة المشروعات الصغيرة فى كافة المجالات وبصفة خاصة صغار المصدرين ووفقا لمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أبوالمكارم أن البنك قام بتوقيع عدد آخر من بروتوكولات التعاون المشترك مع كل من المجلس التصديرى للمقروشات والأثاث والحاصلات الزراعية فضلا عن جمعية رجال الأعمال.

وقال إنه تم الاتفاق على هامش توقيع البروتوكول مع مرفت سلطان رئيس البنك بضرورة دعم صغار المصدرين من قبل البنك، وبخاصة فى المشاركة فى المعارض الخارجية ليقوم البنك بدوره على أكمل وجه كبنك يخدم العمليه التصديرية ويدعم صغار المصدرين وليس بنكا تجاريا.

ووفقا للبروتوكول الذى تم توقيعه يمول البنك اعضاء المجلس الذين تتوافر فيهم الشروط التى يضعها وذلك حال طلب العضو الحصول على التمويل وتقديمه المستندات المعززه لطلبه واللازمة للدراسة ليبدا البنك فى دراسه العميل ائتمانيا وطلب استيفاء اية مستندات اخرى ووفقا للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك والقواعد والاعراف المصرفية المحددة لذلك لاتخاذ القرار المناسب بشان اتاحة التمويل من عدمه.

ويقدم البنك القروض والتسهيلات الائتمانية لكافة العملاء ووفقا للشروط والضوابط العامة لمنح الائتمان المطبقه وتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للضوابط التى قررها البنك وطبقا للشروط والضوابط العامه لمنح الائتمان المطبقة فى البنك ويلتزم البنك بالسرعة فى دراسة الحالات المرسلة من قبل اعضاء المجلس والانتهاء متن اجراءات الحصول على تمويل خلال فترة مناسبه من تقديم كافة المستندات اللازمة للحصول على التمويل .

ويلتزم البنك بعقد ورش عمل لعرض الخدمات والمنتجات التى يقدمها البنك وفقا لشروطه وضوابطه والرد على استفسارات اعضاء المجلس من جانبه يلتزم المجلس بموافاه البنك ببيانات الاعضاء ووسائل التواصل معهم ليتمكن البنك من عرض منتجاته عليهم والاعلان بين اعضائه عن وجود برامج التمويل التى يقدمها البنك بشكل واضح بما يتيح لكافه اعضائه التعرف على خدمات البنك ومنتجاته بناء على خطة تسويقية يتفق عليها بين الطرفان