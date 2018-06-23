video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 04:52 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تشريع مجلس الدولة يشكل لجنة لمراجعة قانون السجل العينى

السبت، 23 يونيو 2018 03:06 م
تشريع مجلس الدولة يشكل لجنة لمراجعة قانون السجل العينى المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع لمراجعة قانون السجل العينى، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافقوا المبادئ الدستورية والأعراف القانونية
 
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن تضمنت مواد قانون السجل العينى تنظيم الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ، وسيتم الغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر العقارى المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى .
 
كما تضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العينى وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل ، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن
 
وتابع أن القانون الجديد يطلب إثبات شراء العقار أو الوحدة وطالما لا توجد منازعة سيتم التسجيل خلال ٤ أو ٥ أشهر وسيكون هناك مُحكم داخل الشهر العقاري إذا كانت هناك منازعة، وسيتم التقاضي.
 
وأضاف مهران بأن الهدف من مشروع القانون الجديد القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاحت عدداً من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الإدارية" تصدر حكمها اليوم فى طعون أمناء الشرطة المفصولين

"الإدارية" تنظر اليوم طعن "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطهما داخل مصر

تأجيل نظر طعن "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطها داخل مصر لـ25 أغسطس

المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة

مجلس الدولة

تشريع مجلس الدولة

مشروع قانون

السجل العيني

الحوادث




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة