ترامب: كوريا الشمالية تشكل تهديدا نوويا مستمرا رغم القمة مع كيم

واشنطن (أ ف ب)

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة، الترسانة النووية الكورية الشمالية بأنها "تهديد استثنائى وغير عادى" وذلك كى يُبرر استمرار فرض عقوبات على بيونج يانج بعد عشرة ايام فقط من لقائه التاريخى مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-اون.

وبعد قمة سنغافورة التى جمعته بكيم فى الثانى عشر من يونيو الجاري، قال ترامب لدى عودته الى واشنطن انه "لم يعد هناك تهديد نووى من كوريا الشمالية".

غير ان بيانا رئاسيا تم ارساله الى الكونغرس الجمعة جاء بلهجة مختلفة تماما واوضح السبب الذى سيجعل واشنطن تبقى العقوبات الاقتصادية الصارمة على بيونج يانج.

وكتب ترامب الجمعة فى البيان ان "وجود خطر انتشار مواد انشطارية لاغراض عسكرية فى شبه الجزيرة الكورية، وافعال حكومة كوريا الشمالية وسياساتها، ما زالت تشكّل تهديدا استثنائيا وغير عادى للامن القومى وللسياسة الخارجية ولاقتصاد الولايات المتحدة".

وبذلك برّر ترامب فى هذا البيان الرسمى سبب إبقائه العقوبات على بيونج يانج، قائلا انه يمدد فى هذا السياق حال الطوارئ الوطنية فى الولايات المتحدة عاما واحدا.