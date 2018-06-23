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السبت، 23 يونيو 2018 09:38 ص
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تحرير 32 قضية تموينية وتمشيط 7 مزارع وفحص 117 شخصا فى حملات بالمنوفية

السبت، 23 يونيو 2018 09:38 ص
تحرير 32 قضية تموينية وتمشيط 7 مزارع وفحص 117 شخصا فى حملات بالمنوفية مخالفات مرورية
المنوفية - محمود شاكر
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شن مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حمله مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن لضبط الأسواق وأسعار السلع .
 
وأسفرت الجهود عن ضبط 32 قضية متنوعة، كما شملت تحرير قضية حيازة وعرض وبيع نخالة خشنة مجهولة المصدر حملت رقم 930 جنح أ د ط مركز أشمون لسنة 2018 ضد "ا . ا . م" 48 سنة، مسئول عن محل أعلاف  بدائرة المركز، وتم ضبط 2 طن نخالة خشنة .
 
كما تم تحرير قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر حملت رقم 929 جنح أ د ط مركز أشمون  لسنة 2018 ضد "ا . ع . م" 36 سنة، مسئول عن مخزن لبيع سلع غذائية بدائرة المركز، وتم ضبط 120 كجم سمن صناعى . 
   
 
وفى نفس السياق، شنت المديرية حملة بالظهير الصحراوى بمركز السادات ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتاليه من الأمن المركزي، أسفرت عن فحص 7 مزارع بطريق الخطاطبة دائرة مركز السادات، وفحص 32 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين، وفحص 9 أشخاص سياسيا تبين أنهم غير مطلوبين، وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 32 شقة مفروشة و76  شخصا من قاطنيها بمدينة شبين الكوم فحص جنائي تبين أنهم غير مطلوبين.
 
 
وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، قامت مديرية أمن المنوفية بحملة مكبرة، أسفرت عن فحص 5 سيارات متروكة حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات، وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها، وجارى استدعاء مالكي السيارات واتخاذ الإجراءات  القانونية اللازمة، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة. 
 
 

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