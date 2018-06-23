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تجديد حبس 12 متهما من حركة "حسم" الإرهابية 45 يوما

السبت، 23 يونيو 2018 12:10 م
تجديد حبس 12 متهما من حركة "حسم" الإرهابية 45 يوما محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت الدائرة 6 بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 12 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى قضايا إرهاب 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
 
وشملت قائمة المتهمين فى القضية 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا كلا من "  ابراهيم .ع .ب " و "عادل .ع.ف"  و " مصعب .ع.ح" و " محمد.ا.ن" و " بلال .س .م" و "عمرو .ع. م" و " انور ..ا.ا" و " بسام .ا .م" و" محمد .ج .م" و" محمد.ط.ا" و "عبدالله .خ" و" احمد .د".
 
وأسندت  النيابة للمتهمين فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة المعروفة باسم "حركة حسم" تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والقضاة.
 
 

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