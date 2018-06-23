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تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة بكفر الدوار 15 يوما

السبت، 23 يونيو 2018 07:42 م
تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة بكفر الدوار 15 يوما حبس - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قرر المستشار أحمد عادل وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد عبد الوارث رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد أبو ثريا المحامى العام لنيابات شمال البحيرة، تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار ببلاغ المدعو "يوسف ى ى” والمقيم بقرية الكنايس بدائرة المركز باستدراج شاب ابنته أمانى البالغة من العمر 4 أعوام من أمام منزلها لمنزل غير مأهول بالسكان والتعدى عليها جنسيا وهتك عرضها.

وقرر والد الطفلة فى بلاغه، أنه حال عودته هو وزوجته من إحدى العيادات الطبية، روت ابنته تفاصيل الواقعة لوالدتها، والتى اكتشفت وجود علامات ظاهرية وآثار حيوانات منوية واحتكاكات واحمرار تؤكد التعدى على طفلتهما.

وتمكن الرائد محمود هندى رئيس مباحث كفر الدوار ومعاونه النقيب محمود قاسى من ضبط المتهم "أيمن ا ع" 30 سنة ومقيم قرية الكنايس بدائرة المركز وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14343 لسنة 2018 جنايات مركز كفر الدوار، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم، كما قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى.


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