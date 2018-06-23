تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بحكمة منيا القمح بالشرقية، تجديد حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، التي أشرف عليها محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة لديها طفلان من المجني عليه، وتعرفت علي عشيقها من خلال الفيس بوك، وصارت بينهما علاقة محرمة، وأنها حاولت قبل ذلك قتل زوجها بمساعدة عشيقها ولكن فشلت المحاولة، وفي المرة الثانية، كانت ليلة القدر حيث وضعت له 10 عقاقير من المنوم فى فنجان قهوة، وكان عشيقها قد اتصل بزوجها الذي يعمل سائقا لتوصيله من الغربية إلي الشرقية، وفي الطريق غالبه النوم، فطلب منه العشيق قيادة السيارة مكانه، وقام بضربه والتخلص منه أمام قرية الخرس مركز منيا القمح، وسرق السيارة وإخفائها بورشة يعمل بها لكي يقوم ببيعها بالاتفاق مع عشيقته، وعثر مع العشيق علي مكالمات مسجلة بينه وبين الزوجة علي هاتفه المحمول ومنها مكالمة الاتفاق علي قتل الزوج.

توصل ضباط المباحث إلي لغز القضية، من خلال مناقشة الزوجة التي تبين من أقوالها أنها لم تذكر زوجها أي عبارات مدح، وظلت تردد أنه كان يتعاطي المخدرات وأنه مستهتر، وهنا شك ضباط المباحث فيها، وبمواجهتها انهارت واعترفت وتم القبض علي المتهم وتبين أنه من قرية بمركز الزقازيق ومتزوج ولديه أطفال، وتم ضبط السيارة، وتم إحالتهما لنيابة منيا القمح التى باشرت التحقيقات برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

بداية الواقعة كانت يوم وقفة عيد الفطر، بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور " حسين ع أ " 49 سنة، ومقيم زفتي الغربية، جثة هامدة أمام قرية الخرس، دائرة مركز منيا القمح.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث مركز الزقازيق، وضم معاونيه النقباء أحمد بنديري، وأحمد شويخ، ولطفي عاطف، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وبتوجيهات العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، بإشراف العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وقام ضباط مباحث منيا القمح، بتوجيه أكثر من مأمورية لمحل إقامة المجني عليه بالغريبة، وتم فحص معاملاته، بعد أن رجح أفراد أسرته وفاته بسب سرقة السيارة منه.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة وراء واقعة القتل، لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين عامل من الشرقية تعرفت عليه من خلال الفيس بوك، حيث اتفقا علي التخلص منه سويا لكي يحلو لهما الجو، بوضع المنوم له في فنجان قهوة بعد وجبة العشاء وبعدها تولي عشيقها خطة التخلص منه بالمكان الذي عثر عليه.

تم ضبط الزوجة وتدعي" صباح ال م "41 سنة ربة منزل، وعشيقها " محمود ج ال" 48 سنة عامل، ومقيم كفر يوسف دائرة مركز الزقازيق، الذي تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه.