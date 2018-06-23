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تأييد براءة 7 متهمين بالتظاهر بينهم 3 صحفيين

السبت، 23 يونيو 2018 03:06 م
تأييد براءة 7 متهمين بالتظاهر بينهم 3 صحفيين مظاهرات - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم السبت، برفض استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص فى اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح وتأييد برائتهم.

 

وقضت محكمة جنح قصر النيل،فى وقت سابق، ببراءة 7 أشخاص بينهم 3 صحفيين بتهمة التظاهر

 

وحددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام، فى وقت سابق، جلسة نظر استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وطالبت النيابة بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهمين، وتوقيع أقصى عقوبة لثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.

 

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت ببراءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.


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