تأييد براءة 7 متهمين بالتظاهر بينهم 3 صحفيين

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم السبت، برفض استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص فى اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح وتأييد برائتهم.

وقضت محكمة جنح قصر النيل،فى وقت سابق، ببراءة 7 أشخاص بينهم 3 صحفيين بتهمة التظاهر.

وحددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام، فى وقت سابق، جلسة نظر استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وطالبت النيابة بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهمين، وتوقيع أقصى عقوبة لثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت ببراءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.