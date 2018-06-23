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تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى بسبب ظروف التشغيل

السبت، 23 يونيو 2018 09:44 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى بسبب ظروف التشغيل مطار القاهرة الدولى
كتب ـ أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتى خطوط طيران الاتحاد رقمى 658 و650 والمتجهتان إلى أبوظبى تأخرتا عن موعد إقلاعهما المقرر بجدول التشغيل، وذلك لمدة ساعتين وذلك بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية هناك.
 
وأضافت المصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول، بسبب ظروف التشغيل.
 

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