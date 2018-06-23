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تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفل لطلب فدية بالمطرية لجلسة 24 أكتوبر

السبت، 23 يونيو 2018 01:29 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفل لطلب فدية بالمطرية لجلسة 24 أكتوبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، محاكمة  3 متهمين بقتل طفل بعد خطفه للحصول على فدية 150ألف جنيه، لجلسة 24 أكتوبر المقبل.
 
أسندت النيابة للمتهمين أحمد محمود حسين أحمد، صاحب مؤسسة مكة للمقاولات، وحسين محمود حسين، عامل رخام، بالاشتراك مع آخر،  تهمة قتل المجني عليه الطفل عبدالرحمن نشأت حامد عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله بالضغط على رقبته بقصد إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة خطف الطفل عبدالرحمن نشأت بقصد طلب فدية مالية من أهليته، ووجّهت النيابة لهم تهمة الشروع في الحصول على مبالغ مالية قدرها 150ألف جنيه من نشأت حامد حامد،  بطريق التهديد بارتكاب جريمة قتل المجنى عليه نجله عبدالرحمن.
 
 

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