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بطريرك الموارنة بلبنان بشارة الراعى يستقبل البابا تواضروس

السبت، 23 يونيو 2018 11:48 ص
بطريرك الموارنة بلبنان بشارة الراعى يستقبل البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني
كتبت سارة علام
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استقبل غبطة البطريرك مار بشارة الراعي بطريرك الموارنة بلبنان بمقره بكركي اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له.
 
تأتي زيارة قداسة البابا لغبطة البطريرك "الراعي" في إطار زيارة قداسته للبنان والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، شارك خلالها في الاجتماعات الدورية لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، كما شارك في تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان. واستقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بقصر بعبدا أمس.
 
كان قداسة البابا قد أهدى الكنيسة السريانية جزءًا من رفات البطريرك القديس ساويرس الأنطاكي (٥١٢ - ٥٣٨) بمناسبة تدشين كنيسة على اسمه بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان.
 
وفى سياق آخر، زار البابا كنيسة دير مار يعقوب البرادعي للراهبات بالعطشانة ايضًا وبجواره قداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني ويظهر خلفهما عدد من أساقفة الكنيسة السريانية.

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زيارة البابا للبنان

بشارة الراعي




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