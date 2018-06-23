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براءة الفنانة نرمين الفقى من تهمة النصب على ثرى عربى فى 20 مليون جنيه

السبت، 23 يونيو 2018 03:03 م
براءة الفنانة نرمين الفقى من تهمة النصب على ثرى عربى فى 20 مليون جنيه الفنانة نرمين الفقى
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، اليوم السبت ببراءة الفنانة نرمين الفقى فى اتهامها بالنصب على سعودى فى مبلغ 20 مليون جنيه.

كان مواطن سعودى تقدم بدعوى يتهم فيها الفنانة نرمين الفقى بالنصب عليه بالحصول منه على فيلا ومبلغ 20 مليون جنيه مقابل وعدها له بالزواج منها، ولكنها لم تفى بوعدها حسبما جاء بالدعوى، وتقدم بصورة من التحويلات المقدمة منه للفنانة للمحكمة التى قررت حجز القضية للحكم بجلسة اليوم 23 يونيو.

 

وطالب محامى المدعى بمعاقبة المدعية عليها بنص المادة 336 من قانون العقوبات، التى تنص على "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات أو متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بوجود ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة.

 


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