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السبت، 23 يونيو 2018 01:06 م
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بدء اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن بمشاركة مصر

السبت، 23 يونيو 2018 11:47 ص
بدء اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن بمشاركة مصر وزير الإعلام السعودى عواد بن صالح العواد
جدة (أ ش أ)
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بدأ اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن برئاسة وزير الإعلام السعودى الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم السبت، فى قصر المؤتمرات بجدة ومشاركة وزراء الإعلام والمسئولين عن الإعلام فى دول التحالف ومن يمثلونهم.

ويمثل مصر فى الاجتماع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

ويعقد الوزراء جلسة مغلقة يستعرضون خلالها تطورات الأوضاع فى اليمن على الصعيدين العسكرى والإنسانى فى اليمن، ومناقشة سبل تطوير خطة إعلامية لدول التحالف لمواجهة التغلغل الإيرانى فى اليمن والمنطقة، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية إعلاميا لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين وإيران فى المنطقة والعالم، ووضع آليات لتفعيل الخطاب الإعلامى المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بما يضمن توحيد وتعزيز الخطاب المشترك .

كما سيبحث الوزراء تبادل الخبرات فيما يتعلق بمراكز البحث والدراسات والاستفادة المشتركة من الدراسات المتعلقة بمواجهة التطرف والإرهاب والتصدى للخطر الإيراني، وتعزيز التبادل الإخبارى المشترك بين وسائل الإعلام الحكومية فى دول التحالف، والقيام بنشر المواد الإعلامية الداعمة للتحالف.

ويضم تحالف دعم الشرعية فى اليمن كلا من مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، وباكستان، وجيبوتي، والسودان، والسنغال، والكويت، والمغرب، وماليزيا، واليمن.

 


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اليوم..انطلاق اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية باليمن بجدة

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