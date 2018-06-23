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بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لإبداء ملاحظاته على قانون الصحافة

السبت، 23 يونيو 2018 05:22 م
بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لإبداء ملاحظاته على قانون الصحافة عبد المحسن سلامة - نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لإبداء ملاحظاته حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.

 

شارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى وإبراهيم أبو كيله وكيلى النقابة، و محمد شبانه وحسين الزناتى ومحمد خراجه ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة.

 

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعا له، الأربعاء الماضى الموافق 20 يونيو 2018، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشكل تفصيلى، وأبدى أعضاء المجلس تحفظاتهم وملاحظاتهم على عدد من مواد القانون، مؤكدين على ضرورة تعديلها.

 

وشكل مجلس النقابة لجنة لصياغة مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على القانون، على أن يتم إرسالها لجميع أجهزة الدولة المعنية بداية بمجلس النواب، ومرورًا بمجلس الدولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.

 

وفوض المجلس نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، للتواصل مع كل الجهات المعنية، للتفاوض حول التعديلات المقترحة، وعرض النتائج التى يتوصل إليها على مجلس النقابة.

 


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