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اليوم.. مصر للطيران تسير 18 رحلة من السعودية لإعادة أكثر من 3 آلاف معتمر

السبت، 23 يونيو 2018 03:31 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 18 رحلة من السعودية لإعادة أكثر من 3 آلاف معتمر الكعبه المشرفة
كتب هانى عثمان
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تسير شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 18 رحلة جوية، قادمة من المطارات السعودية، إلى مطار القاهرة الدولى، لعودة 3 آلاف و942 معتمر بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم السبت، 13 رحلة من مطار جدة على متنها 2810 معتمر، بالإضافة إلى تسيير 5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1132 ليصل إجمالى عدد الرحلات إلى 18 رحلة جوية لعودة 3 آلاف و942 معتمر.

وأضافت المصادر أنه تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.

 


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"مصر للطيران" تسير 17 رحلة من السعودية لإعادة آلاف المعتمرين

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