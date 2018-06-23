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اليوم.. طعن "قضايا الدولة" لإلغاء حكم السماح لحفيدة حسنى مبارك بالسفر

السبت، 23 يونيو 2018 08:00 ص
اليوم.. طعن "قضايا الدولة" لإلغاء حكم السماح لحفيدة حسنى مبارك بالسفر مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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تنظر اليوم السبت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد.

اختصم الطعن 14815 لسنة 61 قضائية، جمال محمد حسنى مبارك.

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى نوفمبر 2014، قد قضت بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان نجلا الرئيس المخلوع قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما "عمر وفريدة" من السفر، وحملت الدعويان رقمى 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.


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