اليوم..انطلاق اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية باليمن بجدة

إيمان حنا

تستضيف جدة اليوم اجتماع وزراء إعلام الدول الأعضاء فى تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقصر المؤتمرات.

ويعقد الاجتماع برئاسة وزير الإعلام السعودى الدكتور عواد بن صالح العواد ومشاركة وزراء الإعلام والمسئولين عن الإعلام فى دول التحالف وتشمل مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، وباكستان، وجيبوتى، والسودان، والسنغال، والكويت، والمغرب، وماليزيا، واليمن، فيما اعتذرت المغرب عن المشاركة فى الاجتماع.

يمثل مصر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويهدف الاجتماع لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية لدول التحالف، وتقديم الدعم الإعلامى اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية فى اليمن، إضافة إلى تفعيل الخطاب الإعلامى المشترك، وتطوير قنوات التعاون بين دول التحالف.

يأتى هذا الاجتماع فى مرحلة هامة وحساسة فيما يخص الشأن اليمنى تشهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدماً عسكرياً وانتصارات متوالية للجيش اليمنى والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى مختلف الجبهات؛ خاصة فى الحديدة، وصعدة، ونهم؛ فى ظل اندحار وتقهقر ملحوظ للميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.