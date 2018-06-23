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اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة

السبت، 23 يونيو 2018 06:38 م
اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة اليوم السابع
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استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو"اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة عن خصم وزارة التعليم 5 درجات وفرض ضريبة 200 جنيه علىأى طالب يذهب للدروس الخصوصية بدلا من مجموعات التقوية المدرسية؟
 
 
وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى النصب وخداع المواطنين فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع".
 
 
 
ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر ورائها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة، على استغلال "لوجو" و"اسم" اليوم السابع، للاستفادة من مصداقيته.
 
 
 
ويؤكد" اليوم السابع" أنه كلف فريقها القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، والذى قام بدوره بإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.
 
 
 
وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.
 

 

 

 


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اليوم السابع

صفحات مزيفة

عقوبة نشر أخبار كاذبة

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