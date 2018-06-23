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القوات السورية تسيطر على قريتى "الشومرية" و"البستان" فى ريف درعا الشرقى

السبت، 23 يونيو 2018 03:07 م
القوات السورية تسيطر على قريتى "الشومرية" و"البستان" فى ريف درعا الشرقى الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
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حققت قوات النظام السورى، اليوم السبت، تقدما محدودا على حساب الفصائل المعارضة، وذلك بسيطرتها على قريتين فى محافظة درعا جنوب البلاد.

وقالت مصادر فى المعارضة السورية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن قوات النظام حققت أول تقدم لها فى المنطقة منذ التصعيد العسكرى الثلاثاء الماضى بسيطرتها على قريتى "البستان" و"الشومرية" فى ريف درعا الشرقي.

وأضافت المصادر، أن القصف والاشتباكات تتركز حاليا عند الحدود الإدارية بين محافظتى "درعا" و"السويداء"، وتحديدا فى ريف درعا الشرقى وأطراف السويداء الغربية.

وتعد محافظات "درعا والقنيطرة والسويداء" إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع فى سوريا، وقد أُعلن فيها وقف إطلاق النار برعاية أمريكية أردنية فى يوليو الماضي، لتشهد منذ ذلك الحين توقفا كاملا فى الأعمال القتالية.

 


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