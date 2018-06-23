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القبض على 7 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 23 يونيو 2018 11:01 ص
القبض على 7 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية تحليل مخدرات - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور، من ضبط 7 سائقين سيارات نقل وأجرة وملاكى، من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له باجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن ثبوت 7 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم " عربى.ع.ا"50 عاما سائق ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"ميلاد.ك.غ"34 عاما مقيم حى السلام و"حسام.ح.خ"36 عاما مقيم السلام القاهرة و"عصام.ر.ع"27 عاما مقيم عرايشية مصر و"عبداللة .ال.ا"27 عاما مقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية و"السيد.ع.ع"32 عاما سائق ومقيم الحسينية شرقية و"محمد.ع.م"45 عاما موظف بالبترول مقيم الشرقية.

 


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