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القبض على 15 متهما بحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

السبت، 23 يونيو 2018 12:25 م
القبض على 15 متهما بحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية أسفرت عن ضبط 15 متهما بحوزتهم مواد مخدرة، و12 آخرين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة. 
 
استهدفت الحملة مدينة 6 أكتوبر، وقطاع جنوب الجيزة، بالإضافة إلى إمبابة وبولاق الدكرور والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم ، حيث تم تنفيذ 130 حكما قضائيا، وضبط 51 قضية تموينية، بينها ضبط عدد من المتهمين لبيعهم اسطوانات غاز بالسوق السوداء، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة،  بالإضافة إلى ضبط 12 خيال وجمال لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية. 
 
كما أزال ضباط شرطة المرافق 320 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وتم تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 
 

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