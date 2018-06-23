القبض على تاجر مخدرات بحوزته 160 كيس حشيش فى المطرية

كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أكبر تاجر مخدرات بمنطقة المطرية، وبحيازته 160 كيس يحتوى على مخدر الحشيش، ما يقدر 50 كيلو حشيش قبل ترويجها لعملائه بالمطرية.

البداية بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بقيام مسجل خطر، وهو أكبر تاجر للمواد المخدرة بمنطقة المطرية، بحيازة 160كيس يحتوى على مخدر الحشيش، بمنزله يقدرة 50 كيلو من الحشيش.

على الفور تم مداهمة المنزل، وتم ضبط المتهم، وبحوزته المواد المخدرة قبل ترويجه، وتم تحرير مضر بالواقعة، وأخطرت النيابه العامة لتولى التحقيق.