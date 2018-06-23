video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 01:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 160 كيس حشيش فى المطرية

السبت، 23 يونيو 2018 01:04 م
القبض على تاجر مخدرات بحوزته 160 كيس حشيش فى المطرية مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أكبر تاجر مخدرات بمنطقة المطرية، وبحيازته 160 كيس يحتوى على مخدر الحشيش، ما يقدر 50 كيلو حشيش قبل ترويجها لعملائه بالمطرية.
 
البداية بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بقيام مسجل خطر، وهو أكبر تاجر  للمواد المخدرة بمنطقة المطرية، بحيازة 160كيس يحتوى على مخدر الحشيش، بمنزله يقدرة 50 كيلو من الحشيش. 
 
على الفور تم مداهمة المنزل، وتم ضبط المتهم، وبحوزته المواد المخدرة قبل ترويجه، وتم تحرير مضر بالواقعة، وأخطرت النيابه العامة لتولى التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 15 متهما بحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

نيابة السويس تجدد حبس 2 من ضباط الشرطة بالسويس متهمين بتهريب المخدرات

القبض على 7 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

سقوط 8 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

اخبار الحوادث

المطرية

حوادث المطرية

اخبار مصر

اخبار حوادث اليوم

اخبار الحوادث اليوم

حوادث مصر اليوم




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة