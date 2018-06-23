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"الصرف الصحى" بالقاهرة ينشئ بئرا جديدة بشارع السويفى فى المطرية

السبت، 23 يونيو 2018 05:57 م
"الصرف الصحى" بالقاهرة ينشئ بئرا جديدة بشارع السويفى فى المطرية اعمال الحفر بشارع السويفى بالمطرية
كتب سيد الخلفاوى
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وجه المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى بسرعة تغيير "فرعة 7" بطول 30م وإنشاء بئر جديدة بشارع السويفى بالمطرية، وذلك بعد التنسيق مع اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

ووجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حى المطرية بسرعة تسهيل إجراءات الحفر بالشارع المذكور لرفع المعاناة عن المواطنين.

يذكر أنه حدث كسر بالفرع نتيجة لمخلفات ثقيلة داخل الفرعة، وناشدت الشركة المواطنين عدم إلقاء المخلفات الثقيلة بأنواعها داخل شبكات الصرف الصحى حفاظا عليها وعلى الصحة العامة للمواطنين.

 


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