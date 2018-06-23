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"الصحفيين":مجلس النقابة وافق بالإجماع على ملاحظات محددة بشأن قانون الصحافة

السبت، 23 يونيو 2018 09:40 م
"الصحفيين":مجلس النقابة وافق بالإجماع على ملاحظات محددة بشأن قانون الصحافة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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أكد مجلس نقابة الصحفيين،أنه عقد إجتماعا له، اليوم السبت، الموافق (23 يونيو 2018)، لاستكمال جلسته السابقة، المنعقدة الأربعاء الماضي، لمناقشة المقترحات بالتعديلات حول عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون، المشكلة في الجلسة السابقة من أعضاء مجلس النقابة.

وأكد مجلس النقابة فى بيان له ،أنه توافق بالإجماع بعد النقاشات والاستماع لجميع الآراء، على ملاحظات محددة، على أن يتم إرسال النصوص التي ترى النقابة تعديلها، والصياغات المقترحة إلى البرلمان والجهات المعنية.

 


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