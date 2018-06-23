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"الصحة": ضبط 19 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك.. وإعدام 12 طن آخرين

السبت، 23 يونيو 2018 01:56 م
"الصحة": ضبط 19 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك.. وإعدام 12 طن آخرين الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلن الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان المرورعلى  4128 منشأة غذائية ، وسحب 7849عينة متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق، وتم ارسالها للتحليل خلال الــ 15 يوم الماضية .

وقال رئيس قطاع الطب الوقائى لليوم السابع أنه تم تحرير 3240 محضرا حيال المخالفات التى تم ملاحظتها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية ، وضبط 19 طن أغذية متنوعة و5564 لتر للشك فى صلاحيتها لتغيرها فى خواصها الطبيعية، و إعدام  12 طنا و422 كجم أغذية متنوعة ، و2411 لتر من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالسوق المحلى، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 584 منشأة غذائية.

 


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