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الصحة: حزمة إجراءات إصلاحية لاستعادة صناعة الدواء لريادتها

السبت، 23 يونيو 2018 04:00 ص
الصحة: حزمة إجراءات إصلاحية لاستعادة صناعة الدواء لريادتها الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه جارى صياغة حزمة من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة صناعة الدواء لمكانتها، لريادتها التى ينبغى أن تكون عليها.

 

وقالت وزيرة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القطاع به مشكلات سيجرى حلها فى وقت قريب لتوفير الدواء، بالإضافة للتشجيع على الاستثمار، مضيفة أن صناعة الدواء فى مصر يصل حجمها لـ55 مليار جنيه.

 

وأضافت وزيرة الصحة، أنه هناك تواصلاً مع النقابة وغرفة الصناعة والوزارة، لبناء صناعة قوية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.

 


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