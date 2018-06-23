السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بعد التراشق بالزجاجات فى إمبابة

تلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد ما يقرب من 12 شخص بسبب خلافات سابقة، حيث تبادل المتشاجرين التراشق بزجاجات المياه الغازية، وسيطر رجال المباحث على المشاجرة وتم القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.