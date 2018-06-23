الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يقر زيادة المعاشات العسكرية 15% بعد موافقة مجلس النواب السبت، 23 يونيو 2018 07:13 م الرئيس السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 98 لسنة 2018 بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب. نشر القرار بالجريدة الرسمية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئيس السيسي يقر العلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة السيسي المعاشات العسكرية الجريدة الرسمية مجلس النواب رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة" فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020 كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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