السيسى يقر زيادة المعاشات العسكرية 15‎%‎ بعد موافقة مجلس النواب

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 98 لسنة 2018 بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.