السودان واليمن يدينان تفجير استهدف رئيس وزراء إثيوبيا فى العاصمة أديس أبابا

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أدان وزير الخارجية السودانى الدكتور الدرديرى محمد أحمد، التفجير الآثم الذى وقع وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت.

وأعرب الوزير - فى اتصال هاتفى مع نظيره الإثيوبى ورقينى قبيو، بحسب بيان صحفى صدر عن الخارجية السودانية - عن تعازى ومواساة حكومة وشعب السودان لأسر الضحايا والجرحى وحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وشدد الوزير، على رفض حكومة السودان واستنكارها لكافة الأعمال الإجرامية واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين، الأمر الذى ترفضه كافة الشرائع والقوانين الدولية.

وأكد دعم ومساندة حكومة وشعب السودان، لسلام وأمن ووحدة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ودعمه ومساندته لها فى مواجهة الأعمال الإجرامية الآثمة، من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإثيوبى - خلال الاتصال - عن شكره وتقديره لنظيره السودانى ولحكومة وشعب السودان على التعاطف والدعم، معتبراً ذلك أمرا طبيعيا بين شعبين وبلدين تجمع بينهما العديد من الروابط.

اليمن يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

وفى السياق ذاته، أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، السبت، محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبى أحمد، أثناء إلقائه كلمة أمام تجمع لمؤيديه فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مما أدى إلى مقتل رجل واحد وإصابة أكثر من 130 شخص.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - رفضها لهذا العمل الإجرامى الذى يستهدف الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية وعملية الإصلاحات فى جمهورية إثيوبيا الصديقة.

وجددت الوزارة اليمنية وقوفها الى جانب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية ودعمها فى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية ودعمها للجهود التى يبذلها الدكتور آبى أحمد للإصلاح والتنمية فى بلاده، كما عبر البيان اليمنى عن خالص التعازى لحكومة وشعب اثيوبيا الصديق ولأسرة الضحية متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.