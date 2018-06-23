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السلطات التركية تعتقل 47 شخصا يشتبه بانتمائهم لجماعة فتح جولن

السبت، 23 يونيو 2018 02:02 م
السلطات التركية تعتقل 47 شخصا يشتبه بانتمائهم لجماعة فتح جولن جولن
أنقرة (أ ش أ)
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اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت، 47 شخصا يشتبه بانتمائهم لجماعة رجل الدين المعارض فتح الله جولن الذى تتهمه أنقره بالضلوع فى محاولة الانقلاب الفاشلة انقلابية عام 2016.

وقالت قناة (الحرة) الأمريكية، إن المعتقلين كان يعملون مرشدين دينيين لكبار العسكريين فى الجيش وأنهم مطلوبون من بين 124 شخصا يتوزعون على 31 ولاية.

يشار إلى أنه منذ محاولة الانقلاب، تقوم السلطات التركية بالإعلان بشكل منتظم عن اعتقالات لمن يتردد أنهم من أنصار جولن الذى ينفى من جانبه أية صلة له بمحاولة الانقلاب التى راح ضحيتها 250 شخصا.

وقد اعتقلت تركيا 160 ألف شخص وسرحت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب، وذلك وفقا لبيانات مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة فى شهر مارس الماضى.

 


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