السجن المشدد 15 سنة لـ 4متهمين فى قضية ثأر بالبدرشين

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، 4 متهمين بقتل مواطن للأخذ بالثأر بالسجن المشدد 15 سنة، صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومحمد أحمد الجندى، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد سيد، ومصطفي سيد، وأحمد كمال، وعبده سيد"،تهمة قتل عماد علي إبراهيم مع سبق الإصرار والترصد علي إثر خلاف ثأرى بينهم وبين المجنى عليه، بأن اتفقوا فيما بينهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية طبنجتين وسلاح خرطوش ورصدوا تحركاته، وما أن ظفروا به حتى أمطروه بوابل من الأعيرة النارية أردته قتيلا فى الحال.