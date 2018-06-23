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السجن المشدد 10 سنوات لصاحب شركة عاشر فتاة بحجة استخراج السحر

السبت، 23 يونيو 2018 02:53 م
السجن المشدد 10 سنوات لصاحب شركة عاشر فتاة بحجة استخراج السحر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، المتهم حسن على يوسف " صاحب شركة" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بمواقعة أنثى بدون رضاها.

 

وصدر الحكم بعضوية المستشارين ناصرى بربرى وأسامة محمد على وسعيد عبد الرشيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

 

وأسندت النيابة للمتهم حسن ع. ى، تهمة خطف المجنى عليها دينا. م. ل بالتحايل بأن استدرجها لمسكنه بعد ما أوهمها أنها تعانى من حالة أعمال سحر، فأمنت له مكره وآتته أمنه فاحتجزها بوكره مبعدا إياها عن أعين رقبائها، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها، وذلك بأن قدم لها مكرا شرابا يحوى على مادة غيبتها عن وعيها وتمكن بتلك الوسيلة من معاشرتها.

 


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