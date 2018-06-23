"الزراعة": 3 عروات لمحصول البطاطس تنتج 4.2 مليون طن سنويًا

كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطتها التنفيذية لزيادة الإنتاج المحلى لمحصول البطاطس، الذى يعد ثانى أكبر محصول بعد الطماطم، مما يساعد على زيادة الصادرات فى الأسواق الخارجية وزيادة المعروض فى السوق المحلى، من خلال القضاء على مرض العفن البنى، والتوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لمواجهة الأمراض والتقلبات الجوية، وتكثيف الحملات المرورية لتقيم نتائج المحصول.

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، إن اجمالى المساحات المنزرعة من محصول البطاطس فى الثلاث عروات تبلغ 376 ألف فدان بمتوسط إنتاج 11 طنًا و600 كيلو بإجمالى إنتاج يبلغ 4 ملايين و200 ألف طن سنويًا حاليًا، منها عروة شتوى 211 ألف فدان، وعروة صيفى للموسم الجديد سيتم زراعة 150 ألف فدان وعروة نيلى 40 ألف فدان، موضحًا أن هناك حملات مرورية مكثفة لزيادة الإنتاجية ومواجهة أى من الأمراض والآفات التى تصيب المحصول، ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.

فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن محصول البطاطس سيشهد زيادة فى الإنتاجية لـ5 ملايين طن سنويًا بدلاً من 4 ملايين و200 ألف بسب الممارسات الجيدة فى الزراعة، وحزمة الإرشادات الفنية لمزارعى محصول البطاطس للقضاء على مرض العفن البنى، مؤكدًا أن هناك حزمة تقدم شهريًا للمزارعين لاتباع الممارسات الجيدة منذ بداية زراعة المحصول وحتى الحصاد من خلال الحقول الإرشادية التى تشرف عليها إدارة البساتين، وإدارة مكافحة الآفات الزراعية، ومركز البحوث الزراعية.