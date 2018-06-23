الرئيس اليمنى يشيد بجهود قوات التحالف العربى فى دعم بلاده

عدن (أ ش أ)

أشاد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم السبت، بدور وجهود قوات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية فى دعم اليمن وشرعيته الدستورية، كما أشاد بالدور الإماراتى الفاعل وإسهاماته الميدانية على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس هادى اليوم لرئيس لجنة الشرطة بوزارة الداخلية الإماراتية وقائد قوات التحالف العربى بمحافظة حضرموت، بحضور رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء ووزيرالداخلية المهندس أحمد الميسرى ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسنى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن اللقاء استعرض الأعمال المستقبلية الداعمة والمقدمة من الأشقاء فى الإمارات لتطوير ودعم الأمن العام فى محافظة حضرموت.

ومن جهته .. استعرض رئيس لجنة الشرطة الخطة الموضوعة لتأهيل الأمن العام بمحافظة حضرموت فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات.