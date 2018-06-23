الرئيس اليمنى يشيد بالدور السعودى والإماراتى فى دعم اليمن

إيمان حنا

أشاد الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بدور وجهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربيه السعوديه وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربيه المتحده الشقيقه في دعم اليمن وشرعيته الدستورية ، واشاد بالدور الاماراتي الفاعل وإسهاماته الميدانيه على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقباله الْيَوْم رئيس لجنة الشرطة من وزارة الداخليه الاماراتي وقائد قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت، بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخليه المهندس احمد الميسري ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني .

وقد أشاد بالتعاون الاخوي الصادق مع الاشقاء في دول التحالف العربي المعمد بالدماء الزكيه والمعبر عن الهويه الواحده والمصير المشترك.

وقد تم خلال اللقاء التنسيق ومناقشة الاعمال المستقبليه الداعمة المقدم من الاشقاء في الامارات لتطوير ودعم الأمن العام في محافظة حضرموت، واستعرض رئيس لجنة الشرطة الخطة الموضوعه لتأهيل الأمن العام بمحافظة حضرموت في إطار تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات.