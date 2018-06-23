video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 05:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اليمنى يشيد بالدور السعودى والإماراتى فى دعم اليمن

السبت، 23 يونيو 2018 04:48 م
الرئيس اليمنى يشيد بالدور السعودى والإماراتى فى دعم اليمن الرئيس اليمنى
إيمان حنا
إضافة تعليق

أشاد الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بدور وجهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربيه السعوديه وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربيه المتحده الشقيقه  في دعم اليمن وشرعيته الدستورية ، واشاد بالدور الاماراتي الفاعل وإسهاماته  الميدانيه على مختلف الأصعدة.

 

جاء ذلك خلال استقباله الْيَوْم رئيس لجنة الشرطة من وزارة الداخليه الاماراتي وقائد قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت، بحضور  رئيس الوزراء الدكتور  احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخليه المهندس احمد الميسري  ومحافظ حضرموت اللواء  فرج البحسني .

 

وقد أشاد بالتعاون الاخوي الصادق مع الاشقاء في دول التحالف  العربي المعمد بالدماء الزكيه والمعبر عن الهويه  الواحده والمصير المشترك.

 

وقد تم خلال اللقاء التنسيق ومناقشة الاعمال المستقبليه  الداعمة المقدم من الاشقاء في الامارات   لتطوير  ودعم الأمن العام في محافظة حضرموت، واستعرض رئيس لجنة الشرطة  الخطة الموضوعه لتأهيل الأمن العام بمحافظة حضرموت في إطار تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد ربه منصور هادى يرأس اجتماعا استثنائيا للحكومة اليمنية فى عدن

الرئيس عبد ربه يدشن مشروعات خدمية جديدة فى اليمن .. تعرف عليها

السفير اليمنى بالقاهرة يبعث برقية تهنئة للرئيس عبد ربه بمناسبة عيد الفطر

الرئيس اليمنى

عبد ربه

اليمن

عدن

الحكومة اليمنية




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة