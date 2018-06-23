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الرئيس السيسي يقر العلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة

السبت، 23 يونيو 2018 07:02 م
الرئيس السيسي يقر العلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
 
 
ووفقاً للقانون يمنح الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثاثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا. 
 
نشر القرار بالجريدة الرسمية. 
 
 
 

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