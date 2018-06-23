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السبت، 23 يونيو 2018 05:35 ص
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"الدلتا للأسمدة" تستهدف تحقيق 1.95 مليار جنيه إيرادات 2018-2019

السبت، 23 يونيو 2018 05:00 ص
"الدلتا للأسمدة" تستهدف تحقيق 1.95 مليار جنيه إيرادات 2018-2019 المهندس نبيل مكاوى رئيس شركة الدلتا للاسمدة
كتب عبد الحليم سالم
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تستهدف شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق 1.95 مليار جنيه إيرادات العام المالى 2018-2019 ، مقابل إيرادات بلغت 858 مليون جنيه العام المالى 2016-2017.

ووفق الموازنة التخطيطية للشركة، فإنها تسعى إلى خفض الخسائر من 505 ملايين جنيه إلى 132.8 مليون جنيه العام المالى المقبل .

وبحسب الموازنة، فإن الشركة نجحت فى إبرام اتفاق مع شركة إيجاس، لجدولة مديونية الغاز البالغة وقتها 1.8 مليار جنيه، وبالفعل تم سداد 125.3 مليون جنيه كدفعة مقدمة، وجدولة باقى المديونية  1.6 مليار على 96 شهرا .

كما ضخت الشركة 350 مليون جنيه استثمارات لإزالة نقاط الاختناق بوحدة الأمونيا .

وحول الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، فإن الشركة تستهدف تنفيذ مشروع وحدة حامض النيتريك، وذلك لخفض معدل انبعاث الأكاسيد النيتروجينية بما يتوافق مع القوانين، باستثمارات 2,5 مليار جنيه على 4 سنوات، مع تطوير وحدة سماد النترات لاستيعاب كميات الحامض المنتجة  من الوحدة الجديدة بتكلفة 400 مليون جنيه، وإعادة تأهيل وحدتى ضواغط غاز ثانى اكسيد الكربون  لضمان استمرارية تشغيل مصنع اليوريا وتتكلف 190 مليون جنيه .

يذكر أن الشركة متوقفة جزئيا لمدة شهرين لتحسين الأوضاع البيئية .


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سماد طلخا

القابضة الكيماوية

وزارة قطاع الاعمال العام




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