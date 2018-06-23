video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 11:41 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 643 قضية تموينية متنوعة على مستوى الجمهورية

السبت، 23 يونيو 2018 11:07 ص
الداخلية تضبط 643 قضية تموينية متنوعة على مستوى الجمهورية تهريب سولار-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
نجحت شرطة التموين في ضبط 25 قضية مواد بترولية ضبط خلالها 443403 لتر بنزين وسولار، و 48 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 1349 إسطوانة، و16 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 59,950 طن، و 212 قضية مخالفات مخابز.
 
وضبطت شرطة التموين 24 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وتم ضبط 65 قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط 643 قضية فى مجال المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين.
 
وأثمرت جهود شرطة التموين عن 24 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك، و25 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و 4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر و 4 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 40,940 طن أعلاف وأسمدة زراعية، وضبط 2 قضية فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 2030 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين يبحث اليوم مع مديرى المديريات أزمة الحذف العشوائى للبطاقات

تحرير 32 قضية تموينية وتمشيط 7 مزارع وفحص 117 شخصا فى حملات بالمنوفية

"شرطة التموين" تضبط 716 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة

التموين

الداخلية

حملات امنيه

أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث

حوادث مصر اليوم




لا تفوتك
مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة