الداخلية تضبط 643 قضية تموينية متنوعة على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت شرطة التموين في ضبط 25 قضية مواد بترولية ضبط خلالها 443403 لتر بنزين وسولار، و 48 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 1349 إسطوانة، و16 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 59,950 طن، و 212 قضية مخالفات مخابز.

وضبطت شرطة التموين 24 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وتم ضبط 65 قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط 643 قضية فى مجال المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن 24 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك، و25 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و 4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر و 4 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 40,940 طن أعلاف وأسمدة زراعية، وضبط 2 قضية فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 2030 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال .