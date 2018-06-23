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الداخلية تضبط تاجر عملة يروج العملات الأجنبية فى الإسكندرية

السبت، 23 يونيو 2018 03:56 م
الداخلية تضبط تاجر عملة يروج العملات الأجنبية فى الإسكندرية الدولار الأمريكي-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الجمرك ، وبحوزته مبالغ مالية تجاوزت 85 ألف دولار أمريكى.
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالعملات والنقد الأجنبى ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .
 
وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الجمرك بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قيام "ع.أ.م "، ومقيم بدائرة القسم بالإتجار فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية. 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه أثناء تواجده أمام أحد البنوك بدائرة القسم، وبحوزته (مبلغ 85713 دولار أمريكى) ، بمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
 

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