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الداخلية العراقية: اعتقال قيادى بتنظيم داعش فى محافظة كركوك

السبت، 23 يونيو 2018 03:45 م
الداخلية العراقية: اعتقال قيادى بتنظيم داعش فى محافظة كركوك القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال قيادى فى تنظيم "داعش" الإرهابى بمحافظة كركوك.

وقال الناطق باسم الداخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه من خلال التحقيقات مع الإرهابيين الملقى القبض عليهم، تمكنت استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية من التواصل إلى أحد الإرهابيين الذين ينتمون إلى ما يسمى "ولاية ديالى" وهو يشغل منصب "أمر مفرزة" فى تنظيم (داعش) الإرهابى.

وأضاف البيان، أنه تم إلقاء القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل والتوجه إلى محافظة كركوك، ليكون بين يدى العدالة لينال جزاءه.

من ناحية أخرى أصيب 5 عناصر أمنية خلال إحباط هجوم شنه تنظيم (داعش) الإرهابى على برجين للمراقبة شمال شرق بعقوبة بالعراق.

وقال رئيس اللجنة الأمنية بناحية أبى صيدا فى ديالى بالعراق عواد الربيعى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت "إن 5 عناصر أمنية أصيبوا، أحدهم بحالة حرجة، فى إحباط هجوم شنه تنظيم (داعش) على برجين للمراقبة الأمنية فى حوض الوقف بين قريتى المخيسة وأبو كرمة شمال أبى صيدا (على بعد 30 كيلو مترا شمال شرق بعقوبة).. مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة الأمنية".

وكان مصدر محلى فى محافظة ديالى قد أفاد، فى وقت سابق اليوم، بأنه تم إحباط هجوم مسلح شنه (داعش) على برجين للمراقبة الأمنية فى حوض الوقف شمال شرق ب‍عقوبة.

 


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