الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

كتب محسن البديوى

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزارء، أن تكلفة تطوير منطقة هضبة الأهرام تصل لـ400 مليون جنيه، وتأتى فى إطار بناء المتحف المصرى الكبير، مشيرًا إلى أن المتحف يعتبر واحدا من أكبر المتاحف عالميًا، ومعدل الانتهاء من أعماله وصل لـ78%، والمرحلة الأولى على وشك الانتهاء.

وقال سلطان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية المحور، أن مشروع المتحف المصرى الكبير سينهى ظاهرة تكدس الآثار فى المخازن، مشيرًا إلى مساحة المتحف المصرى الكبير 500 ألف متر مربع.

وأوضح سلطان أن الدولة تستهدف تقديم خدمات متكاملة للسائحين، بحيث تكون على أعلى مستوى، مؤكدًا أن مشروع المتحف الكبير سينقل مصر نقلة نوعية فى السياحة، حيث سيضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية منها آثار توت غنخ آمون.