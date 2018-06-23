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الجيش اليمنى وقوات التحالف على مشارف ميناء الحديدة

السبت، 23 يونيو 2018 03:10 م
الجيش اليمنى وقوات التحالف على مشارف ميناء الحديدة الجيش اليمنى - أرشيفية
إيمان حنا
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يتقدم الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف والمقاومة الشعبية باتجاه ميناء الحديدة بعدما سيطر على المطار فى إطار عملية النصر الذهبى، وقالت مصادر يمنية، إن ميليشيات الحوثى الموالية لإيران، تواصل عمليات النهب داخل ميناء الحديدة غربى اليمن، حيث قامت بسرقة معدات وآليات ثقيلة تعود للشركة الصينية للمقاولات.

 

وأوضح مصدر دبلوماسى فى الأمم المتحدة، بحسب رويترز، أن الحوثيين ألمحوا إلى أنهم سيقبلون بسيطرة الأمم المتحدة الكاملة على إدارة ميناء الحديدة وعمليات التفتيش فيه.

 

ووفقا للمصدر ذاته، فإن التفاهمات مع الحوثيين تقضى بأن يبقى موظفو الدولة اليمنية فى عملهم جنبا إلى جنب مع موظفى الأمم المتحدة، وأن الأخيرة ستشرف على إيرادات الميناء وتتأكد من إيداعها فى البنك المركزى اليمنى.

 

وفى سياق متصل، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد زيارة قام بها للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وأخرى إلى مدينة جدة السعودية هذا الأسبوع، إنه تحمس "بفضل التواصل البناء" للحوثيين وسيعقد اجتماعات مع الرئيس اليمنى المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادى.

 

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكى ومارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التقيا يوم الخميس مع وكالات دولية ومنظمات غير حكومية لبحث الصراع على الميناء.


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