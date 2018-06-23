الجيش العراقى: ضربات جوية على مواقع لداعش فى سوريا ومقتل 45 شخصا

أعلن الجيش العراقى، اليوم السبت، شن ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش فى سوريا ومقتل 45.

وفى سياق منفصل أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 19 آخرين فى هجوم لأكثر من ألف مسلح من "جبهة النصرة" الإرهابى على مواقع للجيش السورى فى منطقة خفض التصعيد الجنوبية.وقال مركز المصالحة الروسى فى سوريا - فى بيان اليوم السبت، "إن أكثر من ألف مسلح من جماعة جبهة النصرة هاجمت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم مواقع الفرقة التاسعة التابعة للجيش العربى السورى فى محيط منطقتى داما ودير داما فى الشمال الشرقى بمنطقة خفض التصعيد الجنوبية".

وأضاف أن الجنود السوريين يدافعون حاليا عن هذه المناطق، حيث بلغت خسائر القوات الحكومية السورية 5 قتلى و19 جريحا.. مشيرا إلى أن الإرهابيين قصفوا سكان هذه المناطق أيضا.