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الجنايات تعاقب ترزى بـ7 سنوات سجن لاتهامه بتزوير محررات رسمية

السبت، 23 يونيو 2018 04:55 م
الجنايات تعاقب ترزى بـ7 سنوات سجن لاتهامه بتزوير محررات رسمية محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، دائرة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، والمستشار محمود شرف الدين، والمستشار أحمد عطية، وسكرتارية عامر على، ترزى بالسجن 7 سنوات لاشتراكه مع آخر مجهول بطريقة الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية.

 

وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، اتهمت النيابة العامة "عاطف.أ.م" وشهرته "عاطف دهب"، ترزى، 53 سنة، باشتراكه مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، وهى (بطاقة تحقيق شخصية، ورخصتين تسيير سيارة)، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أمده بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأنشأهم ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة، وذيل الرخصتين المار ذكرهما بتوقيعات أنسلها زورًا للموظفين المختصين، ومهرها بأختام مقلدة، فوقعت الجريمة بناءًا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم قلّد بواسطة الغير خاتمى شعار الجمهورية المنسوب صدورهما لوحدتى مرور "السلام، والقطامية"، وبذلك على النحو المبين بالتحقيقات يكون المتهم قد ارتكب التهمة الموجهة إليه.

 


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